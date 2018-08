Mehrere Spitzenpolitiker der Linkspartei haben sich von der linken Sammlungsbewegung "Aufstehen" distanziert.

Der Parteivorsitzende Riexinger sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", die Sammlungsbewegung von Fraktionschefin Wagenknecht sei kein Projekt der Partei Die Linke, sondern eines von Einzelpersonen. Logistische Verknüpfungen zur Partei gebe es nicht. Co-Linkenfraktionschef Bartsch sagte ebenfalls der FAS, bisher handele es sich bei "Aufstehen" um ein eher virtuelles Projekt. Es gebe bislang lediglich eine Internetseite und ein paar professionell gemachte Videos. - Die Linken-Politikerin Wagenknecht will Anfang September ihre Sammlungsbewegung "Aufstehen" offiziell vorstellen. Sie will nach eigenen Angaben mit der neuen Initiative keine neue Partei gründen, sondern die Voraussetzung für neue linke Mehrheiten in der Politik schaffen.