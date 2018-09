Das zentrale Instrument der neuen Sammlungsbewegung "Aufstehen" ist eine Umfrage-Software. Hier kann man anklicken, ob man etwa Angst vor dem Alter und der Rente hat oder ganz allgemeine Existenzängste, welcher Meinung man in hunderten verschiedenen Fragen zuneigt. So wollen die Macherinnen und Macher von "Aufstehen" ermitteln, was ein Mehrheitswille sein könnte.

Die Idee einer überwältigenden Mehrheit, die eine grundsätzlich andere Politik will, beseelt das komplette "Aufstehen"-Projekt. "Die Menschen" werden als solche und überhaupt vereinnahmt für die Diagnose, dass "die Politik" als solche und überhaupt sich nicht mehr um sie kümmere, ihnen nicht mehr zuhöre. Die Politik habe "über die Menschen hinweg regiert", sagt Initiatorin Sahra Wagenknecht. Die Fraktionschefin der Linkspartei spricht von einer "echten Demokratie", die wieder her müsse.

Welle von Populismus

Wenn so etwas aus dem Munde einer langjährigen Berufspolitikerin kommt, riecht es ein wenig säuerlich, und man nennt es Populismus. Wie Populismus zu definieren sei, darüber wurden zuletzt ganze Bücher geschrieben. Doch im Wesentlichen geht es stets darum, den sogenannten Willen des Volkes wahrhaftiger wiederzugeben als die anderen, die dann gern "Establishment" genannt werden.

Der Populismus ist nicht vernünftig, nicht differenziert, nicht fachlich. Er ist deshalb für alle, die sich mit den Details von Steuer-, Sozial- und sonstiger Sachpolitik herumschlagen, ein Graus, eine Kränkung.

In den vergangenen Jahren hat die Bundesrepublik, haben Europa und große Teile der Welt eine Welle von Populismus von rechts erlebt. Es ist ein völkisch-nationaler Populismus, der von der Abwertung alles Andersartigen lebt und darum das Niedrigste aus seinen Anhängern herausholt, man könnte auch sagen: auf ziemlich direktem Weg zum Faschismus ist.

Riskantes Spiel

Dieser Bewegung, in Deutschland angeführt von AfD-Vertretern, ist es gelungen, die politische Agenda zu besetzen, Begriffe zu vereinnahmen, die Atmosphäre zu vergiften. Es ist, als würden Vertrauen und Legitimität aus dem politischen Raum abgesaugt wie die Luft, die doch aber alle zum Atmen – und zum Diskutieren bräuchten.

Dem Populismus von rechts wollen Sahra Wagenknecht und der Dramaturg Bernd Stegemann mit "Aufstehen" nun einen Populismus von links entgegensetzen. Das ist ein riskantes Spiel, und natürlich macht man sich mit einem Gegner stets auch dadurch schon gemein, wenn man die gleichen Waffen wählt wie er.

"Wir sind Völker"

Doch dem lässt sich entgegenhalten: Wir lassen uns doch von den Rechten nicht auch noch den Populismus wegnehmen. "Egal, wie Volk ihr seid, wir sind Völker", stand auf einem der Transparente, die vor einer Woche in Chemnitz gegen rechts hochgehalten wurden – eine ironische Replik auf das missbrauchte "Wir sind das Volk".

Nun würde der hübsche Sprachwitz dieses Slogans einer Sahra Wagenknecht ganz gut tun. Doch ist sie ohnehin keine gute Galionsfigur für ihre Sammlungsbewegung. Weder als Parteipolitikerin noch als Mensch ist sie eine Sammlerin, sondern vor allem Strategin. Ihre persönlichen Ambitionen einmal beiseite, hat sie jedenfalls erkennbar nicht den Opfermut, den es bräuchte, einer Bewegung zu dienen.

Doch hat "Aufstehen" immerhin die Chance, andere Sprecherinnen und Sprecher hervorzubringen als Wagenknecht oder auch Ludger Volmer und Rudolf Dreßler, deren Glaubwürdigkeit als ehemalige Grünen- und SPD-Politiker mindestens beschädigt ist.

Legitimes Ziel linker Politik

Es ist das lang geübte Recht von sozialen Bewegungen, ein größeres "Wir" zu behaupten, als erst einmal erkennbar ist. "Wir sind die 99 Prozent", behaupteten Occupy und Blockupy nach der Finanzkrise, sie protestierten damit gegen deren Verursacher.

Und es ist ein legitimes Ziel linker Politik, die Diskussion von der Fixierung auf die Zuwanderung zu lösen - und den Scheinwerfer darauf zu richten, wo und wie Geld und Macht verteilt werden, wo und wie die Interessen der großen Konzerne, der großen Aktien- und Immobilienbesitzer gegen die der unbegüterten Mehrheit abgewogen werden.

Wenn die Idee ist, dem linken, kapitalismuskritischen Lager wieder neue Luft zum Atmen und zum Diskutieren zu verschaffen, so könnte "Aufstehen" ein Mittel dafür sein.

Ulrike Winkelmann (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Ulrike Winkelmann, Jahrgang 1971, ist seit 2014 Redakteurin in der "Hintergrund"-Abteilung des Deutschlandfunk. Geboren in Wiesbaden, aufgewachsen in und bei Paderborn, studiert (Germanistik, Politologie, Staatsrecht) in Hamburg und London, volontierte sie 1995 bis 1997 bei der "taz hamburg", dem Hamburger Lokalteil der "tageszeitung". Ende 1999 stieg sie als Chefin vom Dienst bei "taz" in Berlin ein, wurde Innenpolitikredakteurin, Parlamentskorrespondentin, und Innenpolitik-Ressortleiterin. Ein Zwischenspiel 2010 bis 2011 als Politikchefin bei der Wochenzeitung "der Freitag".