Linken-Fraktionschefin Wagenknecht startet die von ihr angekündigte linke Sammlungsbewegung. Ihre Ziele: eine Veränderung des Parteiensystems und eine linke Mehrheit in Deutschland.

Am Mittag soll unter www.aufstehen.de zuerst die Webseite der gleichnamigen Initiative online gehen. Bisher gibt es dort nur einen Countdown und eine Registrierungsfunktion, Inhalte sind noch keine hinterlegt. Für Anfang September ist dann auch der offizielle Start der Bewegung geplant.



Bei "Aufstehen" soll es sich nicht um eine neue Partei handeln, sondern um eine Bewegung, die außerparlamentarisch den Diskurs beeinflussen will. Ziel ist es Wagenknecht zufolge, eine Mehrheit für linke Politik zu schaffen. In den vergangenen Monaten hatte die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag immer wieder insbesondere um unzufriedene Anhänger von SPD und Grünen geworben, die sich nicht mehr mit dem Kurs ihrer Parteiführungen identifizieren. Niemand müsse seine Organisation verlassen, um mitzumachen, sagte die Politikerin dem "Spiegel". Vor allem wolle man aber diejenigen zum Engagement ermutigen, die sich in keiner Partei mehr zu Hause fühlten.



Inhaltlich beschrieb Wagenknecht ihre Bewegung als Angebot an alle, die "mit der herrschenden Politik unzufrieden sind" und sich eine Erneuerung des Sozialstaats und eine friedliche Außenpolitik wünschten. Mit Blick auf die Flüchtlingspolitik sagte sie im "Spiegel", ein Großteil des Unmuts habe letzlich soziale Ursachen. Die würden zentrales Thema der Bewegung sein. Wagenknecht sagte weiter, Umfragen belegten, dass es in Deutschland gerade keinen rechten Zeitgeist gebe, sondern einen linken. Eine Mehrheit wolle zum Beispiel einen höheren Mindestlohn oder eine Vermögenssteuer für Reiche. Das bilde sich derzeit politisch aber nicht ab. Gerade Ärmere fühlten sich von den Parteien des linken Lagers im Stich gelassen.



Wagenknecht liefert sich seit Monaten mit Partei-Chefin Kipping einen Streit über den künftigen Kurs der Partei, vor allem in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Die Bundestags-Fraktionschefin will zwar Hilfen für Menschen, die vor Gewalt und Krieg flüchten, spricht sich aber gegen eine Armutsmigration aus, da diese den Niedriglohnsektor unter Druck setze.



Die Partei-Spitze der Linken lehnte Wagenknechts Vorhaben einer Sammlungsbewegung lange Zeit ab. Inzwischen zeigt sich Partei-Chef Riexinger offener, er sagte, die Initiative richte sich an die enttäuschten Anhänger der anderen Parteien. Es könne "hilfreich sein, hier Druck auf SPD und Grüne aufzubauen". Ko-Fraktionschef Bartsch sprach im "Spiegel" von der Chance, die politische Linke insgesamt zu stärken. Wagenknecht erhofft sich, dass die Parteien ihre Listen für die Ideen und Mitstreiter der Sammlungsbewegung öffnen, wenn der Druck groß genug sei.



Kritik übte Bundestagsvizepräsident Oppermann. Er sieht eine Gefahr für die Parteiendemokratie. Statt sich auf ein System einzulassen, in dem Gruppen je nach politischer Stimmungslage die Geschicke des Landes bestimmten, sollten sich besser die Parteien erneuern und das Bürgervertrauen zurückgewinnen, sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post".