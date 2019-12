Die Regierung von Samoa hat eine großangelegte Impfaktion gestartet, um den Ausbruch der Masern einzudämmen.

Seit November sind in dem polynesischen Inselstaat mit 200.000 Einwohnern mehr als 60 Menschen an der hochansteckenden Viruserkrankung gestorben. Heute und morgen sind deshalb medizinische Teams unterwegs, um vor allem Menschen in entlegenen Gebieten zu impfen. Die meisten öffentlichen Dienste und Geschäfte bleiben in dieser Zeit geschlossen.



In den vergangenen Wochen wurden den Behörden in Samoa mehr als 4.200 Masernfälle gemeldet. Die Krankheit führt bei etwa jedem zehnten Erkrankten zu Komplikationen.