Der Erbe des Elektronikkonzerns Samsung, Lee Jae-yong, ist von einem Gericht in Seoul zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Ihm wurden Bestechung und Veruntreuung vorgeworfen. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap weiter meldete, wurde Lee sofort in Haft genommen. Hintergrund des Verfahrens ist die Korruptionsaffäre um die frühere südkoreanische Präsidentin Park. Samsung soll hohe Geldsummen an Unternehmen einer umstrittenen Vertrauten von Park gezahlt haben. Lee war bereits 2017 wegen Korruption zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, später wurde die Haft in eine Bewährungsstrafe umgewandelt.



Nach dem Tod seines Vaters im Oktober vergangenen Jahres hatte Lee praktisch die Führung des Konzerns übernommen. Samsung ist der weltweit führende Hersteller von Smartphones und Speicherchips.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.