Samuel Heinrich Schwabe Der Mann mit dem Sonnenfleckenzyklus

Vor 230 Jahren kam in Dessau Samuel Heinrich Schwabe zur Welt. Nach dem Studium der Pharmazie, Biologie, Chemie und Physik in Berlin kehrte er 1811 im Alter von 22 Jahren in seine Heimatstadt zurück - und erregte mit Beobachtungen zur Sonnenaktivität viel Aufsehen.

Von Dirk Lorenzen

