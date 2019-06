San Francisco will als erste Stadt in den USA den Verkauf von E-Zigaretten verbieten.

Der Stadtrat der kalifornischen Metropole stimmte für eine entsprechende Vorschrift, wonach E-Zigaretten nur dann verkauft werden dürfen, wenn sie eine Prüfung der Gesundheitsbehörde FDA vorweisen können. Dies ist bisher bei keinem Produkt der Fall. Der Erlass muss noch von Bürgermeisterin Breed unterzeichnet werden. Sie hatte sich zuvor für das Verbot stark gemacht.



Elektrische Zigaretten haben in den USA - wie in vielen anderen Ländern auch - in den vergangenen Jahren enorm an Beliebtheit gewonnen. Die Behörden sehen den Trend mit Sorge, zumal bislang wenig über die gesundheitlichen Gefahren bekannt ist.