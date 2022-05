Abtreibungsdebatte in den USA

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (Archivbild) (picture alliance / newscom Mike Theiler)

Mehrere US-Medien zitieren aus einem Schreiben des dortigen Erzbischofs Cordileone an die demokratische Politikerin. Darin begründet dieser das Kommunionsverbot für Pelosi mit ihrer liberalen Haltung zu Schwangerschaftsabbrüchen. Er habe alle Priester in Pelosis Heimatdiözese angewiesen, der 82-jährigen Katholikin die Teilnahme an der Eucharistiefeier zu verweigern, so Cordileone. Pelosi dürfe erst wieder an der Kommunion teilnehmen, wenn sie sich öffentlich von ihrer Haltung zur Abtreibung distanziere und beichte.

Die Demokratin tritt für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ein, die katholische Kirche lehnt diese ab. Im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder der Bischofskonferenz in den USA darüber diskutiert, ob der ebenfalls katholische US-Präsident Biden trotz seiner liberalen Haltung zur Abtreibungsfrage die Kommunion erhalten darf. Ein Dokument zum Thema fiel eher unkonkret aus. Kirchenrechtlich bestimmen die Ortsbischöfe, ob Gläubige in ihrer Diözese von der Kommunion ausgeschlossen werden.

