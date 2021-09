In San Marino hat ein Referendum eine deutliche Mehrheit für die Legalisierung von Abtreibungen ergeben.

Mehr als 77 Prozent der Abstimmenden votierten dafür, Abtreibungen bis zur 12. Schwangerschaftswoche zuzulassen. Auch zu einem späteren Zeitpunkt soll ein Abbruch möglich sein, wenn beispielsweise das Leben der Mutter in Gefahr ist.



San Marino ist zusammen mit Malta, Andorra und dem Vatikan einer der letzten Staaten in Europa, in dem Abtreibungen bisher komplett verboten sind, auch im Falle von Vergewaltigungen oder Inzest.

