Sanchez betonte in Madrid, der Palästinenserstaat solle den Gazastreifen und das besetzte Westjordanland mit Ostjerusalem als Hauptstadt umfassen. Spanien werde keine Änderungen an den palästinensischen Grenzen nach 1967 anerkennen, es sei denn, alle Parteien stimmten zu. Formell soll die Anerkennung am Nachmittag vollzogen werden. Auch Irland will diesen Schritt heute gehen.

Spanien, Irland und Norwegen haben für Dienstag die offizielle Anerkennung eines Palästinenserstaats angekündigt. Sanchéz argumentierte, die Anerkennung zeige auch die unumwundene Ablehnung der Terrororganisation Hamas, die gegen eine Zwei-Staaten-Lösung sei. Er sei gegen niemanden, am wenigsten Israel, betonte der Regierungschef.

Israels Regierung hatte bereits empört reagiert und die Botschafter der drei Länder ins Außenministerium einbestellt.

