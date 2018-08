"Wir wissen es aus unserer Sportart. Da wird es schon jetzt schwierig, den Trainingsbetrieb abzudecken", so DHB-Präsident Michelmann. Die Hoffnung, dass nach der Flüchtlingswelle viele Sporthallen modernisiert wurden, habe sich nicht bewahrheitet: "Da wurde erstmal der Status Quo wieder hergestellt. Aber der normale Verschleiß geht ja weiter."

Um beispielsweise bei olympischen Spielen erfolgreich zu sein, müsse aber der Sport an der Basis ermöglicht werden - an Schulen und in Vereinen: "Nur auf dieser Breite sind wir als Sportverbände in der Lage, die entsprechende Spitze zu formen."

Vereine fangen viel auf

Der Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben in Sachsen-Anhalt findet, dass sich bei den fehlenden Investitionen in Sportstätten Bund, Länder und Kommunen "gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben."

Im Gegenzug würden die Sportvereine ihren Anteil dazu beitragen, dass in vielen Hallen weiter trainiert werden kann. "Ein Viertel der Sportstätten wird von den Vereinen selbst betrieben. Das ist schon eine große Leistung, die die Vereine erbringen."

Michelmann wünscht sich Initiative vom Bund

Für die Zukunft hofft Michelmann auf eine Initiative, die vom Bund ausgeht: "Die Akteure müssen alle mit ins Boot geholt werden: private Sponsoren, die Politik, die Sportvereine mit ihren Mitgliedern, Eltern, Kinder und Schulen, damit wir individuelle Lösungen finden."

Der Präsident des Deutschen Handballbunds steht auch einer neuerlichen Olympia-Bewerbung offen gegenüber. "Ein wirtschaftlich so starkes Land wie Deutschland hat die moralische Verpflichtung, eine erfolgreiche Olympia-Bewerbung hinzubekommen."

Michelmann findet nach dem Scheitern der Bewerbung von Hamburg, dass die Akzeptanz bei der Bevölkerung steigen würde, wenn man sie ehrlich informiert. Außerdem müsse der Bund eine Bewerbung mit festen finanziellen Zusagen unterstützen.

