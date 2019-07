Wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod der russischen Menschenrechts-Aktivistin Grigorjewa in Sankt Petersburg hat die Polizei die Festnahme eines dringend Tatverdächtigen bekanntgegeben.

Gefasst wurde demnach ein bereits vorbestrafter Mann aus der früheren Sowjetrepublik Kirgistan. Es handele sich um einen persönlichen Konflikt, teilten die Ermittler mit. Der Mann habe am vergangenen Wochenende in betrunkenem Zustand mehrfach auf Grigorjewa eingestochen. Die Polizei betonte, Grigorjewa habe ein - Zitat - "asoziales Leben" geführt und "viel Alkohol getrunken", unter anderem mit ihrem mutmaßlichen Mörder.



Die 41-Jährige war in Sankt Petersburg als Aktivistin für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender - kurz LGBT - bekannt. Zudem beteiligte sie sich an Protesten für politische Gefangene und gegen die russische Annexion der Krim. Nach Angaben aus ihrem Umfeld war Grigorjewa wegen ihrer Haltung mehrfach bedroht worden. Die örtliche LGBT-Organistion "Wichod" äußerte Zweifel an den Ermittlungsergebnissen.