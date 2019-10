Die Angriffe der türkischen Streitkräfte im Norden Syriens haben einen breiten internationalen Protest ausgelöst. Schweden, die Niederlande, Finnland, Norwegen und gestern nun auch Frankreich schränkten ihre Waffenexporte in die Türkei ein oder stoppten sie vollständig. Auch Deutschland zieht Konsequenzen und will keine neuen Exporte genehmigen. Wir haben Informationen und Hintergründe zusammengetragen.

Außenminister Maas (SPD) kündigte zunächst über die "Bild am Sonntag" an, dass die Bundesregierung keine weiteren Waffenlieferungen an die Türkei mehr genehmigen werde, die "in Syrien eingesetzt werden könnten". Das Auswärtige Amt hat das inzwischen bestätigt.

Was heißt das denn konkret?

Das ist nicht ganz klar. Denn neue Exportgenehmigungen waren schon in den vergangenen Jahren - auch wegen der ersten beiden Syrien-Angriffswellen der türkischen Streitkräfte - gesunken. Maas erklärte, dass Deutschland schon seit 2016 eine restiktive Linie für Rüstungsexporte in die Türkei umsetzt. Diese hat sich seit der Militäroffensive des türkischen Militärs auf die nordsyrische Region Afrin im vergangenen Jahr noch einmal verschärft. Anders als beim Stopp von Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien dürfen aber schon genehmigte Exporte wie geplant durchgeführt werden.

Wieviele Waffen liefert Deutschland denn tatsächlich an die Türkei aus?

Die Türkei ist die Nummer eins auf der Liste der deutschen Rüstungsindustrie. 2018 exportierte die Bundesrepublik Waffen und Kriegsgerät im Wert von 242,8 Millionen Euro an die Türkei. Das entspricht fast einem Drittel aller deutschen Kriegswaffenexporte (770,8 Millionen Euro). Für dieses Jahr lässt sich ein ähnliches Bild zeichnen: Allein in den ersten vier Monaten des Jahres hat die Türkei Rüstungsgüter für 184,1 Millionen Euro aus Deutschland geliefert bekommen. Und da ist der Haken - und das Kleingedruckte an Maas' Aussage: Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums handelt es sich bei den Exporten nämlich ausschließlich um "Ware für den maritimen Bereich". In Syrien werden aber keine Seestreitkräfte eingesetzt - das heißt, der von Maas angekündigte Exportstopp betrifft die Waffen und Kriegsgeräte wohl gar nicht, die von der Türkei bei ihrer Offensive gebraucht und eingesetzt werden.

Wie sieht das die Opposition?

Linke und Grüne fordern weit rigidere Maßnahmen als Antwort auf das Vorgehen der türkischen Streitkräfte in Nordsyrien. Alle Rüstungslieferungen in die Türkei müssten sofort gestoppt werden, ausnahmslos. Beide Parteien fordern außerdem, dass zusätzlich über die Wirtschaft Druck ausgeübt wird. Dabei könnten die sogenannten "Hermes-Bürgschaften" helfen, mit denen der deutsche Staat Exportunternehmen schützt für den Fall, dass Zahlungen ausländischer Geschäftspartner ausbleiben. Diese Bürgschaften sollten eingestellt werden, finden Grüne und Linke. Das würde die deutsche Rüstungsindustrie finanziell schwer treffen: 2018 war die Türkei nach Russland das Land, für das der Staatshaushalt die höchste Bürgschaftssumme bereitgestellt hat - 1,78 Milliarden Euro. "Dass mit dem Geld des Steuerzahlers die türkische Despotie unterstützt wird, ist unerträglich", sagte die stellvertretende Linksfraktionschefin Dagdelen der Deutschen Presse-Agentur. Grünen-Chefin Baerbock sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Präsident Erdogan muss verstehen, dass seine innen- wie außenpolitischen Eskalationen auch spürbare negative Folgen für die Türkei selbst haben werden."

Wie reagiert die türkische Regierung auf die Exporteinschränkungen?

Demonstrativ gelassen. Außenminister Cavusoglu sagte der Deutschen Welle, ein Waffenembargo stärke die Türkei nur. Im Kampf gegen die "Terrororganisation YPG" werde sein Land auf keinen Fall zurückstecken. Cavusoglu verwies darauf, dass die Türkei inzwischen über 70 Prozent der Güter selbst produziere, die es brauche. Und er nutzte die Gelegenheit, um Deutschland und den anderen EU-Staaten damit zu drohen, Millionen syrische Flüchtlinge aus der Türkei über die Grenze nach Europa zu lassen. Natürlich liege diese Option auf dem Tisch, so der türkische Außenminister.