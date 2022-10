Die EU-Außenminister haben Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei verhängt - hier ein Archivbild der Proteste in der Islamischen Republik. (Uncredited/AP/dpa)

Bundesaußenministerin Baerbock hatte vor dem Außenminister-Treffen in Luxemburg gesagt, die Betroffenen sollten nicht mehr in die EU einreisen dürfen; zudem werde man ihr Vermögen einfrieren. Sie betonte, man werde "die Verantwortlichen für die brutalen Verbrechen gegenüber Frauen, Jugendlichen und Männern" zur Rechenschaft ziehen.

"Sittenpolizei eigentlich ein Unwort"

Baerbock unterstrich, der Begriff Sittenpolizei sei angesichts der Verbrechen eigentlich ein Unwort. Frauen im Iran würden verprügelt und umgebracht, nur weil sie nichts anderes wollten als das, was wir als Frauen hier in Europa täten - nämlich "einfach morgens rauszugehen, so wie man rausgehen möchte, ohne Kopftuch, das anzuhaben, was man anhaben möchte".

"Die Menschen wollen Sauerstoff haben"

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sagte, die Menschen im Iran wollten nicht mehr eingesperrt sein, sie wollten "Sauerstoff haben", vor allem die jungen Menschen, die Frauen. Man müsse wiederholen, dass es sich bei den Demonstrierenden nicht um Terroristen handle und es auch nicht "der große Satan" USA sei, der die Menschen auf die Straße treibe, sondern das Regime.

"Es kann zu einer Revolution werden"

Die Iran-Expertin und Journalistin Natalie Amiri sagte im Deutschlandfunk zu den Protesten, man sehe dieses Mal einen Querschnitt der gesamten Gesellschaft auf den Straßen. Sie betonte: "Es kann zu einer Revolution werden" und verwies dabei auch auf Äußerungen der iranischen Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi. Es sei möglich, so Amiri, dass man im Iran die erste feministische Revolution der modernen Geschichte erlebe.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.