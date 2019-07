Die Behörden von Gibraltar haben einen Öltanker festgesetzt, weil der Transport gegen Sanktionen gegen Syrien verstoßen könnte.

Es bestehe der begründete Verdacht, dass der Tanker mit dem Namen "Grace 1" Rohöl zur Raffinerie Banias in Syrien bringen sollte, erklärte der Regierungschef des britischen Territoriums, Picardo. Dies wäre ein Verstoß gegen ein Embargo der Europäischen Union, das seit 2011 in Kraft ist.



Sicherheitskräfte sind seit heute früh an Bord des Tankers, um die Angelegenheit aufzuklären.