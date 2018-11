Die USA haben weitere Sanktionen gegen Venezuela verhängt.

US-Präsident Trump unterzeichnete in Washington einen Erlass, der Goldgeschäfte mit dem südamerikanischen Land einschränkt. Nach Angaben von Trumps Sicherheitsberater Bolton wird der venezolanischen Regierung damit eine wichtige Devisenquelle entzogen. In einer Rede bezeichnete Bolton Venezuela gemeinsam mit Kuba und Nicaragua als "Troika der Tyrannei". Die USA würden keine Zugeständnisse mehr an Diktatoren und Despoten in der Region machen.



Für ihr bis heute geltendes Wirtschaftsembargo gegen Kuba wurden die USA von der UNO-Vollversammlung erneut verurteilt. 189 Staaten forderten in New York, das Embargo aufzuheben - nur die USA und Israel stimmten dagegen.