Der Internationale Gerichtshof hat eine Klage des Iran gegen die USA zugelassen.

Dabei geht es um Sanktionen der USA gegen das Land. Die USA hatten Beschwerde gegen die Klage eingelegt, diese wies das Gericht nun zurück. Die Richter in Den Haag teilten mit, die Klage Teherans sei zulässig und das Gericht in der Sache auch zuständig. Wann das Hauptverfahren beginnt, steht noch nicht fest.



Die Sanktionen hatte die Regierung von Ex-Präsident Trump wegen Streits um das internationale Atomabkommen in Kraft gesetzt. Bereits 2018 verurteilte das Gericht die USA mit einer einstweiligen Verfügung dazu, einige Sanktionen aufzuheben. Dabei ging es etwa um Maßnahmen, die die humanitäre Hilfe und die Sicherheit des Flugverkehrs betrafen.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.