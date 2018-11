Der Iran fordert von den Vereinten Nationen eine gemeinsame Reaktion auf die neuen US-Sanktionen.

In einem Brief an Generalsekretär Guterres verurteilte der iranische UNO-Botschafter Choschru die Wiedereinsetzung der Strafmaßnahmen. Sie seien eine schamlose Missachtung jener Resolution des Sicherheitsrates, mit der das Atomabkommen zwischen dem Iran und der Weltgemeinschaft gutgeheißen worden sei.



Laut dem Chef der iranischen Zentralbank, Hemmati, ist das Land darauf vorbereitet, an den US-Sanktionen vorbei weiter Geschäfte mit internationalen Partnern zu machen.