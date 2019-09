US-Präsident Trump will die Sanktionen gegen den Iran noch einmal verschärfen.

Trump erklärte per Twitter, er habe Finanzminister Mnuchin angewiesen, das in die Wege zu leiten. Der amerikanische Präsident sprach von einer bedeutenden Verstärkung der Strafmaßnahmen. Details nannte er nicht. Unterdessen erwägt der iranische Präsident Rohani, seine Reise zur UNO-Vollversammlung in der kommenden Woche in New York abzusagen. Als Grund nannte die staatliche Nachrichtenagentur Irna bislang fehlende US-Visa.



In einem offiziellen Schreiben an die Vereinigten Staaten wies der Iran jegliche Beteiligung an den Angriffen auf die Öl-Anlagen in Saudi-Arabien zurück. Vielmehr habe es sich um eine Warnung der jemenitischen Rebellen an die Regierung in Riad gehandelt, betonte Rohani.