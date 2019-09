Die US-Regierung hat weitere sieben Personen und Firmen in Russland mit Sanktionen belegt.

Ihr Vermögen in den USA wird damit eingefroren, und sie dürfen keine Geschäfte mehr mit US-Firmen oder Banken machen. Wie das Finanzministerium in Washington mitteilte, stehen alle sanktionierten Personen und Firmen mit dem russischen Oligarchen Prigoschin in Verbindung, der eine Troll-Fabrik betrieben haben soll, um die Zwischenwahlen in den USA im letzten Jahr zu beeinflussen. US-Finanzminister Mnuchin sagte, freie und faire Wahlen seien der Grundpfeiler der amerikanischen Demokratie. Man werde alle Hebel in Bewegung setzen gegen jene, die den Wahlprozess untergraben oder beeinflussen wollten. Das russische Außenministerium bezeichnete die Sanktionen als antirussischen Angriff und Spiegelbild der innenpolitischen Probleme in den USA.