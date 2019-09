Die USA verschärfen die Sanktionen gegen Kuba.

Künftig dürfen Exilkubaner in den USA im Vierteljahr maximal 1.000 Dollar an Angehörige in Kuba überweisen, wie Finanzminister Mnuchin in Washington mitteilte. Ausnahmen gelten demnach unter anderem für Überweisungen an Privatunternehmen, Menschenrechts- oder religiöse Organisationen. Mnuchin erklärte, damit solle das Regime finanziell isoliert werden. Die Führung in Havanna unterdrücke die Bevölkerung und unterstütze andere Diktaturen in der Region, etwa die von Maduro in Venezuela.



US-Präsident Trump hatte bereits im Juni entschieden, dass Reisen amerikanischer Bürger nach Kuba eingeschränkt und Kreuzfahrten dorthin gestoppt werden. Trump versucht, mit den erweiterten Sanktionen die Lockerungspolitik seines Vorgängers Obama gegenüber Kuba nach und nach rückgängig zu machen.