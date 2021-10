Die USA haben zwei Unternehmen und vier Personen aus dem Iran für die angebliche Unterstützung von Drohnenangriffen mit Sanktionen belegt.

In allen Fällen bestünden Verbindungen zu den als Terrororganisation eingestuften Revolutionsgarden, die Drohnenattacken auf amerikanische Ziele und ausländische Schiffe verübt oder anderen dabei geholfen hätten, teilte die Regierung in Washington mit. Die Strafmaßnahmen haben unter anderem zur Folge, dass etwaiger Besitz der Betroffenen in den Vereinigten Staaten eingefroren wird und niemand dort Geschäfte mit ihnen machen darf. - Die Revolutionsgarden sind die Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte und weitaus wichtiger als die klassische Armee. Die USA werfen ihnen vor, unter anderem die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah, die im Gazastreifen herrschenden Islamisten der Hamas und die Huthi-Rebellen im Jemen mit Drohnen zu beliefern. Damit gefährdet der Iran nach Auffassung Washingtons den internationalen Frieden und die Stabilität in der Region.

