Der SPD-Kovorsitzende Walter-Borjans hat Vorbehalte gegen einen Stopp des Pipeline-Projekts Nord Stream 2. Zwar müssten nach der Vergiftung des russischen Oppositionellen Nawalny wirksame Sanktionen diskutiert werden, sagte er im ZDF. Diese müssten aber zielgerichtet sein. Nord Stream 2 sei ein Infrastrukturprojekt, das zu 90 Prozent fertig sei und der eigenen Versorgung diene, betonte Walter-Borjans.

Sanktionen hingegen müssten vorrangig auf andere Bereiche zielen, zum Beispiel auf den Handel oder auf Persönlichkeiten, die in dem Regime tätig seien - und auch gegen diejenigen gerichtet sein, die Hintermänner eines Verbrechens seien. Dagegen sollten Strafmaßnahmen weder das russische Volk noch Deutschland selbst treffen.

Für Kramp-Karrenbauer "kein Herzensprojekt"

In den vergangenen Tagen hatten sich Forderungen nach einem Stopp von Nord Stream 2 gemehrt. Dafür offen gezeigt hatte sich zuletzt auch die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer. Sie sagte der Nachrichtenagentur Reuters, für sie sei die Ostsee-Pipeline kein Herzensprojekt. Kramp-Karrenbauer betonte, Europa und die Welt erwarteten von Russland Antworten auf den nachgewiesenen Einsatz eines chemischen Kampfstoffs gegen Nawalny.



Bislang hatte die Bundesregierung eine Verknüpfung des Falls Nawalny mit dem deutsch-russischen Gasprojekt vermieden.

Maas weist Vorwürfe aus Russland zurück

Bundesaußenminister Maas wies derweil Vorwürfe aus Russland zurück, die deutschen Behörden bremsten Ermittlungen im Fall Nawalny. Maas sagte im ARD-Fernsehen, man habe bereits dem russischen Botschafter gesagt, dass man alle notwendigen Zustimmungen für einen Informationsaustausch im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens geben werde.



Er sprach in diesem Zusammenhang von einer "weiteren Nebelkerze" Moskaus, wie es schon einige in den vergangenen Tagen gegeben habe und in den kommenden wohl auch noch weitere geben werde. Liefere Russland auch weiterhin keine Beiträge zur Aufklärung, sei das ein weiteres Indiz dafür, dass man etwas zu verbergen habe.

Russland spricht von "mangelnder Kooperation"

Zuvor hatte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Sacharowa, den deutschen Behörden mangelnde Kooperation vorgeworfen. Eine Anfrage der Generalstaatsanwaltschaft sei bislang nicht beantwortet worden. Zuständig für das russische Rechtshilfeersuchen ist die Berliner Justizverwaltung, die sich nach einer Prüfung gegebenenfalls auch noch mit den zuständigen Bundesbehörden abstimmen will.

Nawalny weiter im Koma

Nawalny wird derzeit in der Berliner Charité behandelt und liegt immer noch im Koma. Er wurde nach Erkenntnissen der Bundesregierung mit einem Nervenkampfstoff der Gruppe Nowitschok vergiftet. Die russische Regierung streitet jede Verantwortung ab.