Der Iran verlangt von Großbritannien, das beschlagnahmte Tankschiff vor Gibraltar sofort freizugeben.

In einer Mitteilung der Regierung in Teheran hieß es, das britische Vorgehen sei "inakzeptabel und ein Akt der Piraterie". Der Tanker war gestern von den Behörden des britischen Territoriums Gibraltar beschlagnahmt worden. Sie gehen dem Verdacht nach, das Schiff habe trotz EU-Sanktionen iranisches Öl für Syrien an Bord.



Von Seiten der iranischen Revolutionsgarden wurden Forderungen laut, als Reaktion auf das Vorgehen Großbritanniens einen britischen Tanker festzusetzen.