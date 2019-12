Finnland hat eine neue Premierministerin. Die 34-jährige Sozialdemokratin Sanna Marin ist die jüngste Regierungschefin weltweit. Auch ihr Kabinett wird weiblicher und jünger.

Das Parlament in Helsinki bestätigte heute die bisherige Verkehrs- und Kommunikationsministerin als neue Premierministerin. Am Sonntag hatte sich Marin bei einem Votum der Sozialdemokraten gegen ihren parteiinternen Kontrahenten Lindtman durchgesetzt.



Marin sagte nach ihrer Wahl, sie wolle am gemeinsamen Regierungsprogramm der Koalitionsparteien festhalten. Jetzt gelte es für die neue Regierung, das Vertrauen der Finnen zu gewinnen. Die Sozialdemokratin sieht sich nach eigener Aussage als Vertreterin der jüngeren Generation. Sie gilt als Verfechterin der Geschlechtergerechtigkeit, und hat sich im Laufe ihrer politischen Karriere insbesondere für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen eingesetzt.

Mehr Frauen in politischen Spitzenämtern

Mit Marins Wahl wird Finnlands Regierung zum dritten Mal in der Landesgeschichte von einer Frau geführt. Auch unter der sozialdemokratischen Politikerin bleibt die Regierungskoalition aus fünf Parteien bestehen, zu der neben den Sozialdemokraten auch die Zentrumspartei, die Grünen, Linken und die Schwedische Volkspartei gehören. Alle Koalitionspartner haben Frauen als Vorsitzende. Die Spitzenämter in Marins Kabinett werden ebenfalls überwiegend von Frauen besetzt. Die Ressorts werden von elf Frauen und sieben Männern geleitet.



Die 32 Jahre alte Parteichefin des Zentrums und bisherige Wirtschaftsministerin Katri Kulmuni führt künftig das Finanzministerium. Die ebenfalls 32 Jahre alte Linken-Parteichefin Li Andersson bleibt Bildungsministerin, die 34-jährige Grünen-Vorsitzende Maria Ohisalo leitet weiterhin das Innenministerium. Anna-Maja Henriksson, die 55 Jahre alte Vorsitzende der Schwedischen Volkspartei, behält das Amt der Justizministerin. Der Grüne Pekka Haavisto bleibt Außenminister, seine Parteikollegin Krista Mikkonen wird weiterhin für Klimawandel und Umwelt zuständig sein.

Rücktritt des Premiers nach Streit um Post-Reform

Die Bildung einer neuen finnischen Regierung war notwendig geworden, nachdem der bisherige Premierminister Rinne den Rücktritt der Regierung eingereicht hatte. Hintergrund war eine Streit zwischen den Sozialdemokraten und der Zentrumspartei über eine Reform der staatlichen Post. Marin hatte Rinne bereits im Wahlkampf zu den Parlamentswahlen Anfang des Jahres vertreten, als dieser wegen gesundheitlicher Probleme ausgefallen war.