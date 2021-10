Der US-Schauspieler Alec Baldwin hat bei Dreharbeiten versehentlich eine Kamerafrau erschossen.

Nach Angaben der Polizei feuerte er in einer Szene eine Requisitenwaffe ab, die aus noch unbekannten Gründen scharf geladen war. Filmregisseur Joel Souza wurde dabei verletzt. Das Unglück ereignete sich beim Dreh eines Westerns namens "Rust" in Santa Fe im Bundesstaat New Mexiko.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.