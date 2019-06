Im brasilianischen São Paulo haben hunderttausende Menschen bei der diesjährigen Gay-Pride-Parade gegen den rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro demonstriert.

Zahlreiche Mottowagen und Teilnehmergruppen richteten sich mit Transparenten und Schriftzügen gegen den Staatschef, der sich als einen - Zitat - "stolzen Homophoben" bezeichnet. Die Schwulen-, Lesben- und Transsexuellen-Parade in São Paulo gilt als eine der größten der Welt. Ein zentrales Thema war diesmal auch der 50. Jahrestag des sogenannten Stonewall-Aufstands in New York. Damals hatten sich Homosexuelle gegen die Drangsalierung und Gewalt durch die Polizei gewehrt und so zur Enstehung der Schwulen- und Lesbenbewegung beigetragen.