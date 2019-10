Der Vorstandsvorsitzende des Softwarekonzerns SAP, McDermott, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.

Dies gab SAP in Walldorf bekannt, ohne Gründe zu nennen. Die Nachfolge übernehmen gemeinsam die Vorstandsmitglieder Jennifer Morgan und Christian Klein. McDermott werde aber bis Jahresende in beratender Rolle im Unternehmen bleiben und so einen reibungslosen Übergang gewährleisten, hieß es weiter.



Der 58-Jährige war fast zehn Jahre lang Konzernchef. Der SAP- Aufsichtsratsvorsitzende Plattner sagte, McDermott habe maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen, unter anderem als treibende Kraft in Richtung des Cloud-Computing.