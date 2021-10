Die neugewählte Bundessprecherin der Grünen Jugend, Sarah-Lee Heinrich, zieht sich nach Drohungen ein paar Tage aus der Öffentlichkeit zurück.

Der scheidende Bundessprecher der Nachwuchsorganisation, Georg Kurz, sagte auf Anfrage, nach den "Morddrohungen und Gewaltandrohungen" gehe es erst einmal darum, alles für ihre Sicherheit zu tun. Sarah-Lee Heinrich wolle in den kommenden Tagen keine Interviews geben oder öffentlich auftreten.



Um Heinrich war am Wochenende ein Shitstorm in sozialen Medien entstanden. Dabei ging es um mehrere Jahre alte Tweets der heute 20-Jährigen. Die neue Bundessprecherin der Grünen Jugend hatte am Sonntag auf Twitter geschrieben: "Ich wurde gerade auf einen Tweet aufmerksam, in dem mein Account im Jahr 2015 'Heil' unter einen Tweet mit Hakenkreuz kommentierte." Sie könne sich nicht erinnern, jemals einen solchen Tweet abgesetzt zu haben - aber das mache es nicht besser. "Das war maximal dumm und unangebracht."

"Messt mich an meiner politischen Arbeit"

Heinrich betonte, sie sei Teil einer antifaschistischen Jugendorganisation. "Dieser Tweet spiegelt in keiner Weise meine Position wieder. Es tut mir wirklich leid, einen solchen Tweet jemals abgesetzt zu haben." Der Tweet wurde inzwischen gelöscht. In der Kritik steht sie auch wegen der Verwendung des Begriffs "eklig weiße-Mehrheitsgesellschaft".



Heinrich monierte: "Was bei den Screenshots von Tweets mit Absicht rausgenommen wird: Die sind von 2014/2015. Da war ich 13/14 Jahre alt. Messt mich und kritisiert mich gern an meinen Positionen und meiner politischen Arbeit. Ich werde mich jetzt nicht zu allem erklären, was ich mal so mit 14 gedacht und gesagt habe, das verlange ich auch von niemandem."

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.