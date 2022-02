Sarah Palin ist mit ihrer Verleumdungsklage gegen die "New York Times" gescheitert. (imago images/ZUMA Wire)

Die Geschworenen wiesen Palins Vorwurf zurück, die Zeitung habe mit einer Falschinformation ihren Ruf geschädigt. Die "Times" hatte in einem Leitartikel ein Wahlplakat von Palins politischem Aktionskomitee fälschlicherweise mit einem Attentat in Arizona mit sechs Toten in Verbindung gebracht. Ein politisches Aktionskomitee - in Englisch kurz PAC - unterstützt beispielsweise Amtsträger im Wahlkampf.

Palin verklagte die "Times" 2017. Das Blatt hatte zuvor geschrieben, das Aktionskomitee der Politikerin habe vor dem Attentat zu einer Atmosphäre der Gewalt beigetragen. Das umstrittene Wahlplakat zeigte den Kongressbezirk der demokratischen Abgeordnenten Giffords im Fadenkreuz einer Schusswaffe. Giffords wurde später bei dem Anschlag schwer verletzt.

Die "New York Times" musste ihren Leitartikel in der Folge korrigieren. Das Blatt räumte ein, es gebe keinen Zusammenhang, dass der Täter durch das Wahlplakat zur Tat getrieben worden sei.

Hohe Hürden für Verleumdungsurteil

Für eine Verurteilung wegen Verleumdung reichte das aber nicht aus, denn die Hürden sind in den USA sehr hoch. Die Geschworenen werteten die Darstellung in der "Times" als Fehler. Ein Fehler allein genügt nicht. Es muss auch nachgewiesen werden, dass die Veröffentlichung aus Böswilligkeit heraus geschah. Das war aber der Jury zufolge nicht der Fall.

Palin reagierte enttäuscht auf das Urteil und hofft nun auf die Berufung. Die "Times" bezeichnete die Entscheidung in einer schriftlichen Stellungnahme als Bestätigung eines wichtigen Grundsatzes des amerikanischen Rechts - nämlich Medienorganisationen im Falle von unbeabsichtigten und schnell korrigierten Fehlern vor Verleumdungsklagen und Einschüchterung zu schützen.

Sarah Palin machte als Leitfigur der rechtskonservativen Tea-Party-Bewegung Schlagzeilen und zog 2008 als Kandidatin für das Amt der US-Vizepräsidentin an der Seite des Republikaners McCain in den Wahlkampf.

