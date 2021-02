Im Südosten des Irans an der Grenze zu Pakistan ist es erneut zu Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht gekommen.

Mehrere Menschen stürmten das Büro des Gouverneurs der Provinz Sistan und Belutschistan in der Stadt Saravan. In Sozialen Medien kursierten entsprechende Aufnahmen. Die Nachrichtenagentur AP konnte das Filmmaterial nach eigenen Angaben verifizieren. Es soll mehrere Tote und Verletzte gegeben haben. Der Aufruhr folgte offenbar dem Tod von einem oder mehreren Treibstoffschmugglern an der Grenze. Iranische Regierungsvertreter machten pakistanische Streitkräfte verantwortlich.



Die Wüsten-Provinz Sistan und Belutschistan gilt als einer der ärmsten Regionen im Iran. Einwohner beklagen immer wieder die Unterdrückung durch das iranische Regime. In der Vergangenheit kam es des Öfteren zu Zusammenstößen zwischen iranischen Streitkräften und gewaltbereiten Regierungsgegnern, separatistischen Gruppen sowie Kriminellen.

