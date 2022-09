Staatsbegräbnis

Der Trauerzug von Königin Elizabeth II. führte durch die ganze Stadt. (Zac Goodwin / PA Wire / dpa)

Dort soll er am Abend nach einem Gottesdienst im Familienkreis beigesetzt werden. Am Mittag hatte es in London einen Staatsakt in der Westminster Abbey gegeben, an dem rund 2.000 geladene Gäste teilnahmen, darunter US-Präsident Biden, Frankreichs Präsident Macron und Bundespräsident Steinmeier sowie zahlreiche Könige und Königinnen Der Gottesdienst wurde weltweit im Fernsehen übertragen.

Im Anschluss gab es eine Prozession durch die Londoner Innenstadt, bei der 142 Marinesoldaten den geschmückten Sarg der Queen zum Triumphbogen Wellington Arch zogen. Von dort wird er nach Windsor gefahren.

Zehntausende Menschen säumten die Strecke, die auch am Buckingham-Palast vorbeiführte.

