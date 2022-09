Schon bei der Ankunft des Sargs in Edinburgh säumten Tausende die Straßen. (Ian Forsyth / pool getty / AP / dpa / Ian Forsyth)

Dort findet ein Gottesdienst im Beisein der königlichen Familie statt. Anschließend können die Menschen Abschied von Elisabeth nehmen.

Der Sarg war gestern von Schloss Balmoral, wo die Queen starb, nach Edinburgh gebracht worden. Tausende säumten die Straßen. Morgen soll der Sarg nach London geflogen werden, wo in einer Woche das Staatsbegräbnis stattfindet. Bundespräsident Steinmeier gab am Abend seine Teilnahme bekannt. Auch US-Präsident Biden und die First Lady Jill nahmen die Einladung des Buckingham-Palasts an.

In der britischen Hauptstadt besuchen der neue König Charles III. und seine Frau Camilla heute früh das Parlament, um dort die Beileidsbekundungen beider Kammern entgegenzunehmen. Anschließen fliegt das Königspaar nach Edinburgh.

