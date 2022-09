Trauerzug mit Sarg der Queen in Edinburgh (IMAGO / Kyodo News)

Hier soll die Queen für mehrere Tage aufgebahrt werden. Ein Flugzeug mit dem Sarg soll am Abend vom Flughafen der schottischen Hauptstadt Edinburgh abheben. Mit an Bord wird die Tochter der Königin, Prinzessin Anne, sein. Zuvor haben die Menschen in Edinburgh noch Gelegenheit, in der St.-Giles-Kathedrale von der Königin Abschied zu nehmen.

König Charles III. und seine Frau Camilla fliegen nach Belfast in Nordirland, wo sie die Vorsitzenden der Parteien und Vertreter aller Religionsgruppen treffen. Im Anschluss nimmt der neue Monarch an einem Gottesdienst in der St. Anne's Kathedrale teil, bevor das Königspaar wieder nach London zurückkehrt.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.