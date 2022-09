Nach Tod von Queen Elizabeth II.

Der Sarg von Queen Elizabeth II erreicht den Luftwaffenstützpunkt Northolt. (AFP / BEN STANSALL)

Eine Transportmaschine der britischen Luftwaffe mit dem Sarg der Verstorbenen landete am Abend auf dem Luftwaffenstützpunkt Northolt im Westen der Hauptstadt. Von dort wurde der Sarg in den Buckingham Palast gebracht und von König Charles III. in Empfang genommen. Morgen Nachmittag wird der Sarg zum Parlament gefahren. In der Westminster Hall wird die Monarchin für mehrere Tage aufgebahrt werden. Am kommenden Montag findet dann das Staatsbegräbnis statt.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.