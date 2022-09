Der Sarg von Königin Elizabeth II. (picture alliance / AP / James Manning)

Am Mittag hatte es einen Staatsakt für die verstorbene Königin in der Westminster Abbey in London gegeben. Daran nahmen rund 2.000 geladene Gäste teil, darunter US-Präsident Biden, Frankreichs Präsident Macron und Bundespräsident Steinmeier, außerdem zahlreiche Könige und Königinnen. Anschließend wurde der Sarg der Queen in einer feierlichen Prozession nach Schloss Windsor gefahren. Zehntausende Menschen säumten die Straßen der Hauptstadt, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen.

Elizabeth war am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorben.

