Das Corona-Virus hat nun auch die Bundeshauptstadt erreicht.

In Berlin gab der Senat eine erste nachgewiesene Ansteckung mit dem Virus Sars-CoV-2 bekannt. Die Person werde stationär isoliert und behandelt, hieß es. Der zuständige Amtsarzt begann demnach mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen. Zuvor waren bereits neue Infektionen in Hamburg und Köln gemeldet worden. Insgesamt sind es nun mehr als 130 nachgewiesene Ansteckungen, allein 77 davon in Nordrhein-Westfalen.



Auch in Italien steigt die Anzahl der Infizierten. Wie der Zivilschutz mitteilte, gibt es dort knapp 1.700 nachgewiesene Coronavirus-Fälle. 34 Menschen starben.



Weltweit sind es inzwischen fast 88.000 Erkrankungen. Der mit Abstand größte Anteil entfällt dabei auf China. Dort wurden allein für den gestrigen Tag 202 neue Infektionen und 42 weitere Todesfälle bekanntgegeben.