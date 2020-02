"Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie": So bewertet Bundesgesundheitsminister Spahn die Lage hierzulande. Wir haben sämtliche Entwicklungen zusammengestellt.

- Mindestens 21 Fälle in Deutschland, 13 davon geheilt

- Fälle in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz

- Gesundheitsminister Spahn spricht vom Beginn einer Epidemie



Das Robert-Koch-Institut meldet 21 Fälle von Covid-19 in Deutschland. Laut der Website des Bundesgesundheitsministeriums sind es 18 laborbestätigte Fälle. Davon seien die meisten bereits wieder gesund.



Zuletzt hatte es sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland gegeben. Angesichts der neuen Fälle bildet die Bundesregierung einen Krisenstab. Innenminister Seehofer und Gesundheitsminister Spahn wollen am Donnerstag über die Einrichtung des Gremiums informieren. Spahn erklärte, Deutschland stehe am Beginn einer Epidemie mit dem Coronavirus.

Wie sich das Coronavirus in den Bundesländern ausbreitet

Bisher gab Fälle von Covid-19 in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Bundesgesundheitsminister Spahn hat in einer Telefonkonferenz die Gesundheitsminister der Länder aufgefordert, ihre Pandemiepläne zu aktivieren und ihr mögliches Inkrafttreten vorzubereiten. In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wurden Krisenstäbe eingerichtet, die unter anderem vom Robert-Koch-Institut unterstützt werden.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es vier Fälle. Ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Göppingen und eine 24-jährige Frau haben sich vermutlich während einer gemeinsamen Italienreise in Mailand angesteckt. Bei dem dritten Fall handelt es sich um den Vater der Frau. Der 60-Jährige ist Arzt an der Uniklinik Tübingen. Die Kontaktpersonen des Arztes sind laut der Klinik vollständig erfasst.



Zudem hat sich ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Rottweil infiziert. Er sei ebenfalls aus Italien eingereist und habe keine Verbindungen zu den bislang gemeldeten drei Patienten im Südwesten, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mit.

Bayern

In Bayern hatten sich 14 Personen infiziert. Inzwischen befindet sich dem bayerischen Gesundheitsministerium zufolge nur noch eine Person in Behandlung in einer Klinik in München. Die Fälle standen in Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto. Die Mitarbeiter hatten sich bei einer chinesische Kollegin, die auf Dienstreise in Bayern war, angesteckt.

Nordrhein-Westfalen

In NRW gibt es zwei Fälle. Nach Angaben der Uniklinik Düsseldorf handelt es sich um ein Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg. Der Mann wird derzeit in der Klinik behandelt. Sein Zustand sei ernst, aber stabil. An der Universitätsklinik in Köln werden derzeit mehrere Beschäftigte und Patienten virologisch getestet. Sie sollen Kontakt zu dem Patienten aus dem Kreis Heinsberg gehabt haben. Er hatte sich zuvor in Köln wegen einer anderen Krankheit behandeln lassen. Im Kreis Heinsberg blieben als Vorsichtsmaßnahme Schulen und Kitas geschlossen.



Die Behörden im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg riefen nach dem bestätigten Coronavirus-Fall zu Ruhe auf. Landrat Pusch sagte, es gebe keinen Grund, in Panik zu verfallen. Allerdings sollten Menschen Versammlungen oder Besuche in Gemeinschaftseinrichtungen vermeiden und wenn möglich zuhause bleiben.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gibt eine mit Covid-19 erkrankte Person. In Koblenz wurde ein Soldat, der mit dem infizierten Mann aus dem Kreis Heinsberg in Kontakt war, positiv auf die Lungenkrankheit getestet. Er befindet sich im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz, teilte die Bundeswehr mit. Der Militärflughafen Köln-Wahn, an dem der Soldat stationiert ist, blieb aus Sicherheitsgründen im Zusammenhang mit dem Coronavirus vorübergehend geschlossen. Einem Luftwaffen-Sprecher zufolge ist die Sperrung mittlerweile aufgehoben.



Die Johns Hopkins University veröffentlicht mehrmals täglich aktuelle Zahlen zum Verlauf der Corona-Erkrankungen. Neben der Zahl der aktuell Infizierten werden hier auch die Todesfälle und die Zahl der Geheilten nach Ländern sortiert dokumentiert.