Das Coronavirus breitet sich in Europa immer weiter aus. Mehr als 300 Menschen sind derzeit infiziert, die Tendenz ist weiter steigend. Italien ist besonders stark betroffen. Infizierte werden auch aus Österreich, Spanien, Kroatien, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Rumänien und aus Skandinavien gemeldet. Auch Deutschland ist betroffen. Ein Überblick über die Lage in Europa.

Italien

Italien ist binnen kurzer Zeit zum größten Herd des neuartigen Virus in Europa geworden. Mittlerweile starben dort elf Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Wie der italienische Zivilschutzchef Borrelli mitteilte, gibt es derzeit 322 Infektionen. In der besonders schwer betroffenen Lombardei wurden mehrere Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt. Auch auf Sizilien und in Florenz wurden die ersten Fälle bekannt, Südtirol meldete ebenfalls den ersten Fall.

Österreich

Nach Angaben der Tiroler Landessanitätsbehörde gibt es in dem österreichischen Bundesland zwei bestätigte Infektionen. Die Behörden sperrten daraufhin ein Hotel in Innsbruck, in dem eine der Infizierten gearbeitet haben soll.

Schweiz

Auch in der Schweiz gibt es den ersten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Das bestätigte eine Sprecherin des Gesundheitsamts. Wie der "Schweizerische Rundfunk" berichtet, handelt es sich um einen 70-Jährigen, der sich in Italien angesteckt hat. Seit Montagabend sei er in einem Tessiner Krankenhaus isoliert, aber in einem stabilen Gesundheitszustand.

Spanien

Auf der spanischen Insel Teneriffa dürfen wegen einer Coronavirus-Infektion hunderte Touristen ihr Hotel nicht verlassen. Laut Auswärtigem Amt sind auch Deutsche betroffen. Der örtlichen Gesundheitsbehörde zufolge wurde die Krankheit dort bei einem italienischen Gast diagnostiziert. Am Abend wurde bekannt, dass auch die Ehefrau des Touristen positiv getestet wurde. Beide Patienten liegen isoliert in einem Krankenhaus auf der Kanareninsel.



In Barcelona wurde eine Frau nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums positiv auf das Coronavirus getestet. Sie soll kürzlich von einer Reise nach Norditalien zurückgekehrt sein, berichtete die Zeitung "La Vanguardia".



Zwei andere Infizierte sind inzwischen wieder gesund.

Kroatien

Auch in Kroatien gibt es einen ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Das teilte Ministerpräsident Plenkovic mit.

Deutschland

In Deutschland wurden bislang 17 Infektionen gemeldet. 13 Betroffene standen im Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto aus dem Landkreis Starnberg. Dort war eine infizierte Kollegin aus China zu Gast, die ihre Erkrankung erst auf dem Rückflug bemerkt hatte.



Ein Deutscher steckte sich beim Urlaub auf der spanischen Insel La Gomera mit dem Coronavirus an. Zudem hatten sich zwei Rückkehrer aus China sich mit dem Coronavirus infiziert.



In Baden-Württemberg ist erstmals ein Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mit.



14 Patienten sind inzwischen geheilt. Allerdings gehen Experten des Robert-Koch-Instituts davon aus, dass es auch hierzulande sehr wahrscheinlich unentdeckte Infektionen gibt.

Großbritannien

Großbritannien meldete bisher 13 Infektionen. Acht Patienten sind inzwischen wieder gesund.

Frankreich

Frankreich registrierte bisher 14 Infizierte. Ein Tourist aus China starb in einem Pariser Krankenhaus, die anderen elf Infizierten wurden inzwischen als geheilt entlassen.

Belgien

In Belgien gibt es bisher einen registrierten Fall. Der Patient ist inzwischen wieder gesund.

Skandinavien

Finnland und Schweden registrierten bisher jeweils einen Coronavirus-Infizierten. Der Patient in Finnland ist geheilt.

Rumänien

Auch in Rumänien gab es Gerüchte, dass sich ein Mann, der vor drei Wochen aus Italien zurückgekehrt ist, mit dem Coronavirus angesteckt habe. Der Gesundheitsminister dementierte die Medienberichte.

Aktuelle Entwicklung zu den Corona-Fällen

In Rom berieten am Dienstag mehrere europäische Gesundheitsminister über Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus.



Die Johns Hopkins University veröffentlicht mehrmals täglich aktuelle Zahlen zum Verlauf der Corona-Erkrankungen. Neben der Zahl der aktuell Infizierten werden hier auch die Todesfälle und die Zahl der Geheilten nach Ländern sortiert dokumentiert.