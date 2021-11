Das chinesische Militär hat nach amerikanischen Angaben originalgroße Modelle von US-Kriegsschiffen gebaut.

Satellitenaufnahmen zeigten die Nachbildungen in der Taklamakan-Wüste im Nordwesten Chinas, heißt es in einem Bericht des US Naval Institute aus Annapolis. Die Attrappen eines Flugzeugträgers und zwei anderer Kriegsschiffe könnten demnach für mögliche Zielübungen dienen. Es sei nicht das erste Mal, dass solche Ziele in der Wüste gebaut worden seien, heißt es in dem Bericht.



Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums teilte auf Nachfrage mit, er habe keine Informationen darüber.



Zwischen China und den USA gibt es in jüngster Zeit wachsende Spannungen im Südchinesischen Meer und in der Politik gegenüber Taiwan.

08.11.2021