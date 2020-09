Das Meereis in der Arktis ist in diesem Sommer überdurchschnittlich geschmolzen.

Dies teilte das Nationale Schnee- und Eisdaten-Zentrum der USA unter Berufung auf Satellitendaten mit. Demnach handelt es sich um den zweitkleinsten Wert seit Beginn der Messungen vor mehr als 40 Jahren. Man bewege sich in Richtung eines saisonal eisfreien Arktischen Ozeans, warnte die Behörde. Seine geringste Ausdehnung während der jährlichen Sommerschmelze hatte das Meereis in diesem Jahr den US-Angaben zufolge mit rund 3,74 Millionen Quadratkilometern am 15. September. Weniger Meereis gab es rund um den Nordpol bisher nur einmal im Jahr 2012.



Das Nationale Schnee- und Eisdaten-Zentrum misst das Meereis in der Arktis seit 1979 per Satelliten. Abgesehen von wenigen Ausnahmen schmilzt es seitdem im Sommer kontinuierlich auf immer geringere Werte, was Forschende als Auswirkungen des Klimawandels ansehen.

