Äthiopien gehört mit dem erfolgreichen Start seines ersten Satelliten zu den Raumfahrtnationen.

Wie das Technologieministerium mitteilte, wird der Satellit zur Wetterbeobachtung eingesetzt. Entwickelt und gebaut wurde er in Zusammenarbeit mit chinesischen Ingenieuren. Eine chinesische Tägerrakete brachte ihn auch ins All. Nach Ministeriumsangaben ist als nächstes der Start einen Kommunikationssatelliten sowie der Bau eine Montagestätte für Raumfahrtkomponenten geplant. Angestoßen wurde Äthiopiens Raumfahrtprogramm von Ministerpräsident Abiy Ahmed.



In Afrika haben knapp 20 Länder Raumfahrtprogramme aufgelegt. Acht von ihnen haben schon fast drei Dutzend Satelliten ins All geschossen.