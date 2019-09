Die Drohnenangriffe auf die größte Ölraffinerie Saudi-Arabiens sind international verurteilt worden.

UNO-Generalsekretär Guterres verurteilte die Attacken und rief dazu auf, eine Eskalation zu verhindern. Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit bezeichnete die Angriffe als terroristischen Akt. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sprach von einer Bedrohung der Sicherheit in der Region.



Zu den gestrigen Drohnenattacken hatten sich die Huthi-Rebellen im saudi-arabischen Nachbarland Jemen bekannt. Die USA machen hingegen den Iran verantwortlich, was Teheran zurückweist.



Die Angriffe führten zu einer deutlichen Verringerung der Produktion in der Raffinerie.