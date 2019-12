Der saudi-arabische Öl-Konzern Aramco hat den weltweit größten Börsengang vollzogen.

An der nationalen Wertpapierbörse Tadawul wurden am Morgen erstmals Aktien des Staatsunternehmens gehandelt. Der Konzern platzierte 1,5 Prozent der Anteile. Aramco erreichte einen Börsenwert von fast 1,9 Billionen Dollar und ist damit das wertvollste Unternehmen der Welt.



Zudem sammelte der Konzern gut 25 Milliarden US-Dollar von Investoren ein. Mit dem Geld will der saudi-arabische Kronprinz bin Salman den Umbau der Wirtschaft finanzieren und das Land weniger abhängig vom Öl- und Gassektor machen.



Bislang galt der Börsengang des chinesischen Online-Händlers Alibaba als der größte der Welt.