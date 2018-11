Saudi-Arabiens Außenminister al-Dschubeir hat den Vorwurf des US-Geheimdienstes CIA zurückgewiesen, dass Kronprinz bin Salman die Ermordung des Journalisten Khashoggi angeordnet habe.

Diese Darstellung entspreche nicht der Wahrheit, sagte al-Dschubeir in einem Interview mit der Zeitung "Al Sharq al Awsat", die einem Mitglied der saudischen Königsfamilie gehört. Über die Erkenntnisse der CIA hatten am Wochendende mehrere US-Medien berichtet. Khashoggi war Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden.



Die Bundesregierung hatte gestern als Konsequenz aus dem Fall die Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien komplett gestoppt. Es werden auch keine Waffen oder andere Rüstungsgüter mehr in das Land ausgeliefert, deren Export bereits genehmigt worden war. Siemens-Chef Kaeser kündigte an, in der kommenden Woche dennoch zu einer Konferenz des staatlichen Ölkonzerns Saudi-Arabiens, Saudi Aramco, zu reisen. Er plane, an einer Podiumsdiskussion in der Stadt Dammam teilzunehmen, erklärte ein Sprecher des Unternehmens.