Saudi-Arabien bekommt einen neuen Außenminister.

Wie aus einem in Riad veröffentlichten königlichen Dekret hervorgeht, soll der saudi-arabische Botschafter in Deutschland, Al-Saud, den bisherigen Amtsinhaber al-Assaf ablösen. Al-Assaf werde zum Staatsminister degradiert, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Er hatte erst im Dezember 2018 das Amt übernommen, zwei Monate nach der Ermordung des regierungskritischen Journalisten Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul. Der Fall löste eine diplomatische Krise aus.