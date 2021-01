Saudi-Arabien und seine Verbündeten wollen ihre seit drei Jahren geltende Blockade gegen Katar beilegen.

Das teilte Kuwaits Außenminister Sabah im Staatsfernsehen mit. Kuwait hatte in dem Konflikt vermittelt. Bahrain, Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten Katar vorgeworfen, Terroristen zu unterstützen und deshalb eine Blockade gegen das Emirat verhängt. Um den Streit beizulegen, will Saudi-Arabien nun in einem ersten Schritt seinen Luftraum für Flugzeuge aus Katar wieder öffnen und seine Seewege freigeben.



Morgen tagt der Golf-Kooperationsrat in der saudischen Hauptstadt Riad. Kronprinz Salman kündigte an, mit dem Treffen solle die Zusammenarbeit in der Region wieder gestärkt werden.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.