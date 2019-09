In Saudi-Arabien sind zwei Einrichtungen eines staatlichen Ölkonzerns mit Drohnen angegriffen worden.

Bei den Attacken in der Nacht seien Feuer ausgebrochen, die inzwischen aber unter Kontrolle seien, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Riad mit. Die Angriffe ereigneten sich demnach in der Provinz Bakiak im Osten des Landes. Dort befindet sich der größte Ölverarbeitungskomplex am Persischen Golf. Auf Videos im Internet war zu sehen, wie hohe Flammen aus Gebäuden schlugen.



Die jemenitischen Huthi-Rebellen erklärten, sie hätten die Angriffe durchgeführt. Die Aufständischen hatten in den vergangenen Monaten bereits mehrfach Öleinrichtungen und Flughäfen im benachbarten Saudi-Arabien attackiert. Eine von den Saudis angeführte Militärkoalition bekämpft die Huthi im Bürgerkriegsland Jemen. Diese werden vom Iran unterstützt.