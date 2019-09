Die Europäische Union hat die Drohnenangriffe auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien verurteilt.

Diese stellten eine Bedrohung der Sicherheit in der Region dar, erklärte die EU-Außenbeauftragte Mogherini. Die Attacke störe die internationalen Bemühungen um Deeskalation und Dialog.



Zu den gestrigen Drohnenangriffen hatten sich die Huthi-Rebellen im saudi-arabischen Nachbarland Jemen bekannt. US-Außenminister Pompeo machte hingegen den Iran direkt für die Attacken verantwortlich. Die Regierung in Teheran wies dies zurück. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran bezeichnete die Vorwürfe als unverständlich und sinnlos.



Die Drohnenangriffe hatten zu einer deutlichen Verringerung der Produktion in der größten Raffinerie Saudi-Arabiens geführt. Das Energieministerium in den USA erklärte, um möglichen Engpässen bei der Versorgung entgegenzuwirken, sei man zur Freigabe von Ölreserven bereit.