Im Streit mit Kanada hat Saudi-Arabien auch den Flugverkehr in das nordamerikanische Land gestoppt.

Die Staatslinie Saudia teilte am Abend mit, alle Verbindungen von und nach Toronto seien eingestellt worden. Zuvor hatte das Königreich den kanadischen Botschafter ausgewiesen und ein neues Handels- und Investitionsabkommen zwischen beiden Staaten eingefroren. Riad reagierte damit auf die Forderung

Ottawas nach Freilassung inhaftierter Menschenrechtler in Saudi-Arabien; dies wird als Einmischung in innere Angelegenheiten betrachtet.